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10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросших детей тигра Амура показали на видео

Они уже почти взрослые.

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Тигрятам из Приморского сафари-парка, отцом которых стал знаменитый тигр Амур, 29 октября исполнится 5 месяцев. Они уже достаточно подросли, самостоятельно гуляют, играют и исследуют территорию.

Сотрудники парка поделились небольшим роликом о жизни тигрят.

Двое тигрят у тигрицы Уссури и тигра Амура родились 29 мая. Тигр Амур стал известен в России и за ее пределами благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник и потенциальная «жертва» прожили рядом в мире и согласии несколько месяцев вопреки всем инстинктам.

Первое потомство Амура и Уссури появилось в 2016 году. Тогда из двух тигрят выжил один. Его назвали Шерханом. Сейчас он живет с невестой в одном из зоопарков ОАЭ.

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