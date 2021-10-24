13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Перу нашли следы крупных древних жертвоприношений
Находка заставит ученых пересмотреть историю региона.
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Недалеко от города Чиклайо в Перу археологи обнаружили останки 29 человек, в том числе троих детей и подростка, принесенных в жертву около тысячи лет назад.
Рядом с человеческими захоронениями были и останки жертвенных животных: альпак и морских свинок, сообщает Музей королевских гробниц Сипан (Museo Tumbas Reales de Sipán). Здесь же были найдены разнообразные предметы: бутылка, кувшин, нож и другие.
Археологи считают, что люди и животные были принесены в жертву во время строительства ритуальных зданий в Уака-Санта-Роса-де-Пукала, бывшем церемониальном центре в прибрежном районе Ламбаеке. Исследователи изучили руины только трех из них.
Трех детей и подростка принесли в жертву перед храмом. Они принадлежали к индейской культуре Уари доинкского периода. Она процветала в Центральных Андах на южном и центральном побережье современного Перу примерно в
Во главе державы Уари стоял царь, жители занимались террасным земледелием и проложили сеть дорог, что позже сыграло важную роль в государстве инков, унаследовавшем территорию Уари.
Остальные 25 захоронений были найдены в погребальных камерах из прессованной глины в храме культуры мочика (моче). Она развивалась на северном побережье Перу в
Открытие заставит учёных переосмыслить историю региона Ламбаеке. Считалось, что на этой территории доминировали моче, но захоронения уари показали, что их культура распространилась гораздо шире, чем считалось ранее.
Ранее ученые открыли новые особенности жертвоприношений у инков. Во время раскопок в Тамбо-Вьехо, одном из древних центров этой цивилизации на территории современного Перу, археологи обнаружили захоронения четырех принесенных в жертву лам.
Животных, которые после смерти мумифицировались естественным образом, богато украсили и похоронили с особым почетом. Лама у инков считалась второй по ценности жертвой после человека.
Анна Лысенко