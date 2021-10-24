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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Почти 20 львиц выстроились в ряд на водопое в ЮАР (видео)

Редкое зрелище.

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке наблюдатели заметили необычную картину: почти два десятка львиц стали в ряд на берегу реки, чтобы напиться воды.

«Это, наверное, самое лучшее зрелище, о котором можно только мечтать», — прокомментировали видео на странице Latest Sightings — Greater Kruger. За несколько дней с момента публикации ролик собрал больше 3 миллионов просмотров.

«Сколько мощи, когда семья собирается вместе», «Выглядит, словно все последние дикие львы собрались вместе», «Лучшее зрелище? Это сильно зависит, на каком берегу реки вы стоите», «А куда подевались самцы?» — шутят комментаторы.

Ранее в Африке сделали еще одно необычное наблюдение. Британские орнитологи впервые за 150 лет заметили в дикой природе филина Шелли — редкую птицу, которая считается одной из самых крупных сов в мире.

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