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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Прячущуюся от людей сову заметили впервые за 150 лет

Ее называют «Святым Граалем» орнитологов в Африке.

В тропическом лесу Ганы исследователи заметили филина Шелли — редкую гигантскую сову, которая пряталась от ученых около 150 лет.

Эти ночные птицы вырастают до 61 сантиметра в длину, что делает их самыми крупными совами в Африке и одними из крупнейших в мире.

В последние несколько десятилетий поступало немало сообщений о встрече с этой редкой птицей из Центральной и Западной Африки, от Либерии до Анголы, но все они не имели подтверждений, сообщает Имперский колледж Лондона.

В первый и последний раз филина Шелли (Bubo shelleyi) видели в Гане в 1872 году. Хранитель коллекции птиц в Музее естественной истории в Лондоне и основатель Британского клуба орнитологов Ричард Шарп получил экземпляр от местного охотника. Тогда этот вид и был описан. Известно также об одной особи, которую содержали в неволе в зоопарке Антверпена в 1975 году.

Только сейчас исследователям Джозефу Тобиасу и Роберту Уильямсу удалось не только снова увидеть птицу в дикой природе, но и сфотографировать ее.

«Она была настолько большой, что сначала мы подумали, что это орел. Когда мы подняли бинокли, у нас отвисали челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы», — прокомментировал встречу с птицей доктор Джозеф Тобиас.

Исследователи видели птицу всего 10−15 секунд. Узнать филина легко: кроме большого размера, у нее характерные черные глаза и желтый клюв. По словам орнитологов, филина Шелли легче услышать, чем увидеть: она издает характерный звук, не похожий на звуки других сов.

Считается, что Bubo shelleyi находятся на грани исчезновения. Их осталось не больше нескольких тысяч.

Ранее в Испании местные рыбаки обнаружили запутавшуюся в сетях гигантскую рыбу-солнце. Прибывшим на место биологам пришлось поднимать ее на борт с помощью крана.

Похвастался необычным открытием и Центр охраны окружающей среды и исследований дикой природы Ханчжоу на юго-востоке Китая. Здесь восстановилась популяция чрезвычайно редкого животного черного мунтжака, также известного, как черный олень. Одно из этих животных запечатлела фотоловушка.

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