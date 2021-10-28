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11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Настоящий» динозавр произнес речь о климате перед лидерами ООН (видео)

Он призвал людей спасти свой вид и планету.

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На защиту климата Земли встали динозавры. Один из них даже «произнес» вдохновляющую речь перед Организацией Объединенных Наций.

В видеоролике, распространенном в соцсетях, огромный динозавр, напоминающий персонажей «Парка Юрского периода», входит в зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пугая делегатов.

Но хищник не собирается никого есть. Он подходит к микрофону и высказывается об угрозе для будущего Земли.

«Я кое-что знаю о вымирании. Если позволите сказать, вы тоже могли бы прийти к очевидному выводу: вымирание — это плохо», — говорит динозавр в видео. «По крайней мере, у нас был астероид, а какое у вас оправдание?» — спрашивает он.

Спикер настаивает, что правительственные субсидии на ископаемое топливо — основную причину выбросов в атмосферу — должны быть сокращены.

«Вы движетесь к климатической катастрофе, но каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на ископаемое топливо», — говорит динозавр. «Представьте, если бы мы тратили сотни миллиардов долларов в год на субсидирование гигантских метеоров», — добавил он. «Это то, что вы сейчас делаете».

Динозавр также говорит о неожиданной возможности изменить политику в отношении климата, которую предоставила человечеству пандемия COVID-19. За периоды локдауна стало очевидно, что сокращение выбросов в атмосферу существенно улучшает ее состояние. «Это большой шанс для человечества», — говорит спикер.

Ролик распространен Программой развития ООН в преддверии COP26 — Конференции ООН по изменению климата, которая начнется 31 октября в Глазго (Великобритания).

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