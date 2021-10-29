Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые описали новый вид предка современных людей

Ученые пересмотрели найденные в Африке останки гоминидов и пришли к выводу, что имеют дело с совершенно новым видом.

Читайте также
Ученые узнали, что в Европе поколения сменяются быстрее, чем в Азии

Международная группа ученых описала новый вид гоминида, который является непосредственным предком современных людей.

Он получил название Homo bodoensis в честь местности Бодо Д'ар в Эфиопии, где в 1976 году был найден череп одного из его представителей, жившего в среднем плейстоцене около 500 тысяч лет назад.

Эта эпоха сыграла важную роль в истории развития человеческих видов: именно в среднем плейстоцене (774−129 тысяч лет назад) предки Homo sapiens распространились в Африке, а неандертальцы — в Европе. Однако сама эволюция человека в это время плохо изучена.

Останки загадочного вида были найдены в Африке повсеместно. Традиционно считалось, что они принадлежали человеку гейдельбергскому (Homo heidelbergensis) или человеку родезийскому (Homo rhodesiensis).

Недавний анализ ДНК показал, что многие останки, которые приписывали Homo heidelbergensis, на самом деле принадлежат неандертальцам. А вид Homo rhodesiensis описан плохо, а само название не получило широкого распространения.

Ученые пересмотрели останки, которые относили либо к одному, либо к другому виду, и пришли к выводу, что на самом деле имеют дело с совершенно другим, ранее не описанным гоминидом. По разработанной ими классификации Homo bodoensis будут называть большинство гоминидов из среднего плейстоцена, найденных в Африке, и некоторых из Юго-Восточной Азии.

Самцы Homo bodoensis, вероятно, достигали в высоту 1,75 метра, а самки были около 1,57 см. Весили они от 51 до 64 кг. Этот вид вымер около 200 тысяч лет назад — задолго до того, как современные люди мигрировали из Африки.

Название Homo bodoensis уже добавлено в Международную комиссию по зоологической номенклатуре, отвечающую за стандартизацию.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося
Жители Сочи возмущены наплывом туристов в нерабочие дни
Совладельца компании по производству сырков объявили в розыск
Жителей Земли предупредили о приближении невыносимой жары
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Здоровье
Вредно ли сдерживать газы? Мы знаем, что этот вопрос многих беспокоит.
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Горячие темы на Авто
На чем вы зкономите? 387
Ещё немног о климате. 225
Маразм крепчает??? А может примерно так и надо действовать??? 171
Ангель прощай! Или "Он улетел, но обещал вернуться... Милый..." 164
Кино
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной Спустя сутки поисков пропавшая актриса была найдена на съемках ток-шоу «Прямой эфир»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Огромная потеря для мира кино: заявление Балуева
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Макс впервые показал сына от Арнтгольц
Как прожить на прожиточный минимум?
Леди
Подписчики раскритиковали Бузову за выход в «голом» платье Фанаты пристыдили российскую певицу
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь