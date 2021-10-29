Ученые описали новый вид предка современных людей

Международная группа ученых описала новый вид гоминида, который является непосредственным предком современных людей.
Он получил название Homo bodoensis в честь местности Бодо Д'ар в Эфиопии, где в 1976 году был найден череп одного из его представителей, жившего в среднем плейстоцене около 500 тысяч лет назад.
Эта эпоха сыграла важную роль в истории развития человеческих видов: именно в среднем плейстоцене (774−129 тысяч лет назад) предки Homo sapiens распространились в Африке, а неандертальцы — в Европе. Однако сама эволюция человека в это время плохо изучена.
Останки загадочного вида были найдены в Африке повсеместно. Традиционно считалось, что они принадлежали человеку гейдельбергскому (Homo heidelbergensis) или человеку родезийскому (Homo rhodesiensis).
Недавний анализ ДНК показал, что многие останки, которые приписывали Homo heidelbergensis, на самом деле принадлежат неандертальцам. А вид Homo rhodesiensis описан плохо, а само название не получило широкого распространения.
Ученые пересмотрели останки, которые относили либо к одному, либо к другому виду, и пришли к выводу, что на самом деле имеют дело с совершенно другим, ранее не описанным гоминидом. По разработанной ими классификации Homo bodoensis будут называть большинство гоминидов из среднего плейстоцена, найденных в Африке, и некоторых из Юго-Восточной Азии.
Самцы Homo bodoensis, вероятно, достигали в высоту 1,75 метра, а самки были около 1,57 см. Весили они от 51 до 64 кг. Этот вид вымер около 200 тысяч лет назад — задолго до того, как современные люди мигрировали из Африки.
Название Homo bodoensis уже добавлено в Международную комиссию по зоологической номенклатуре, отвечающую за стандартизацию.