13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии впервые выиграла летучая мышь
Она обошла своих пернатых конкурентов на три тысячи голосов.
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В Новой Зеландии подвели итоги ежегодного конкурса «Птица года», который проходил в стране уже в 16-й раз. Впервые за всю историю конкурса в нем приняла участие летучая мышь, которая и стала победителем.
Таким образом организаторы конкурса решили привлечь внимание общественности к данному виду и рискам, которым он подвергается.
Сообщается, что летучая мышь обошла своих конкурентов на три тысячи голосов, а всего в этом году на конкурсе было зафиксировано рекордное количество голосов — 58 тысяч.
По словам организаторов, у победительницы этого года оказались достаточно влиятельные поклонники — среди них было Министерство окружающей среды, которое всячески агитировало в соцсетях голосовать именно за этого конкурсанта.
Несмотря на недовольство некоторых новозеландцев, в целом жители страны поддержали включение в конкурс необычного участника и обрадовались его победе, пишет The Guardian.
Второе место досталось двукратному победителю «Птицы года» попугаю какапо, который выиграл конкурс в прошлом году. А третье место досталось птичке под названием новозеландский стрелок, которую представители племен маори считают посланником богов.
Новозеландская экологическая организация Forest&Bird проводит конкурс «Птица года» с 2005 года. Жители страны серьезно относятся к голосованию, а у птиц-участниц даже есть свои предвыборные штабы и фан-клубы.
Екатерина Гура