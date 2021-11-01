Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии впервые выиграла летучая мышь

Она обошла своих пернатых конкурентов на три тысячи голосов.

Источник: Colin O'Donnell, Department of Conservation

В Новой Зеландии подвели итоги ежегодного конкурса «Птица года», который проходил в стране уже в 16-й раз. Впервые за всю историю конкурса в нем приняла участие летучая мышь, которая и стала победителем.

Новозеландская длиннохвостая летучая мышь (pekapeka-tou-roa) была включена в конкурс из-за своего уязвимого положения в природе.

Таким образом организаторы конкурса решили привлечь внимание общественности к данному виду и рискам, которым он подвергается.

Сообщается, что летучая мышь обошла своих конкурентов на три тысячи голосов, а всего в этом году на конкурсе было зафиксировано рекордное количество голосов — 58 тысяч.

По словам организаторов, у победительницы этого года оказались достаточно влиятельные поклонники — среди них было Министерство окружающей среды, которое всячески агитировало в соцсетях голосовать именно за этого конкурсанта.

Несмотря на недовольство некоторых новозеландцев, в целом жители страны поддержали включение в конкурс необычного участника и обрадовались его победе, пишет The Guardian.

Второе место досталось двукратному победителю «Птицы года» попугаю какапо, который выиграл конкурс в прошлом году. А третье место досталось птичке под названием новозеландский стрелок, которую представители племен маори считают посланником богов.

Новозеландская экологическая организация Forest&Bird проводит конкурс «Птица года» с 2005 года. Жители страны серьезно относятся к голосованию, а у птиц-участниц даже есть свои предвыборные штабы и фан-клубы.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров: Украина пытается втянуть Россию в конфликт в Донбассе
Число объявлений о фальшивых COVID-сертификатах выросло в 20 раз
Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд
Названы самые дорогие города для жизни после Москвы
Можно ли делать ремонт и устраивать праздники в нерабочую неделю
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Почему зарплаты растут, а россияне беднеют: правда
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Hi-Tech
Провели месяц с iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Хвалим, ругаем и показываем много фото и видео Протестировали все
Авто
Платят ли штрафы за нарушения ПДД водители “скорой помощи”? Приходят ли “письма счастья” водителям машин экстренных служб и что они с ними делают?
Кино
Бузова возмутилась из-за отмены спектакля с ее участием во МХАТе Звезда обратилась к театру в своем инстаграме
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Огромная потеря для мира кино: заявление Балуева
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Макс впервые показал сына от Арнтгольц
Леди
66-летняя Долина нарастила волосы Подписчики артистки в восторге от ее нового образа.
Дом
Как улучшить рабочее место дома
В моду вошли очень необычные интерьеры гостиных
Рушим стереотипы: 5 интерьеров с яркими стенами
Как выглядит пятикомнатная квартира за 55 млн с самоваром (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь