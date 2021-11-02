19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили гробницу главного казначея Рамзеса II
В некрополе также были найдены могилы других высокопоставленных лиц, в том числе военачальника по имени Хор Мохиб.
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В конце октября чиновники Министерства туризма и древностей Египта рассказали об удивительной находке, которую сделали археологи Каирского университета во время раскопок в Саккаре, огромном некрополе к югу от Каира.
В ходе недавних исследований группа археологов под руководством профессора Ала аль-Агизи нашла большое отдельное кладбище, состоящее из главного каменного входа, сада, большого двора, места для жертвоприношений и специального постамента для идолов. Ученые обнаружили под слоем песка много каменных блоков, а также несколько жертвенных столбов, некоторые их которых лежали на полу, в то время как другие оставались на своих первоначальных местах.
На территории древнего кладбища египетские археологи обнаружили несколько деревянных саркофагов с останками людей. Самая значительная находка — гробница Бата-М-Войя, который был главным казначеем правителя Рамзеса II. По словам специалистов, он также занимал должности придворного писаря, главного надзирателя животноводства и ответственного за божественные жертвы в храме Рамзеса II в Тибе.
В Министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что все найденные саркофаги, а также погребальные артефакты и части архитектурного ансамбля ученые увезли в Каирский университет для дальнейшего исследования. Позже они будут частично отреставрированы и возвращены на свое место в некрополь.
Как известно, Рамзес Великий или Рамзес II правил Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры, что было вторым по продолжительности правлением в истории Египта.
Сообщается, что в последние годы Саккара была местом ряда удивительных находок. Раскопки здесь ведутся с 2006 года, а в январе 2021 года археологи обнаружили на этой территории огромное захоронение, состоящее из более чем сотни деревянных саркофагов.
Декан факультета археологии, профессор и доктор Ахмед Раджаб, рассказывая о находке, уточнил, что ранее в районе некрополя Саккара были обнаружены несколько разных древних кладбищ разных времен, где покоились останки разных влиятельных людей, включая жрецов и военных министров.
По словам археологов, раскопки на новом кладбище уже завершены, однако сама миссия еще не закончена.
Напомним, ранее египетские ученые, изучавшие мумию высокопоставленного чиновника Хуви, обнаруженную в 2019 году в некрополе Саккары, узнали, что древние египтяне овладели сложным искусством бальзамирования по крайней мере на тысячу лет раньше, чем предполагалось.
Хуви — одна из старейших египетских мумий, известных исследователям. Она относится к периоду Древнего царства. Считалось, что мумификация в это время только зарождалась и была очень простой, но новые методы исследования показали, что это совсем не так.
Екатерина Гура