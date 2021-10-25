Мумии в Египте оказались древнее, чем считали ученые

Древние египтяне овладели сложным искусством бальзамирования по крайней мере на тысячу лет раньше, чем предполагалось.
Такое открытие сделали египетские исследователи, изучавшие мумию высокопоставленного чиновника Хуви, обнаруженную в 2019 году, сообщает Guardian.
Хуви служил при дворе фараона Джедкары Исеси (2414 — 2375 годы до н. э.), а после смерти был похоронен в известняковом саркофаге в некрополе Саккары. Его гробница была красиво оформлена, в ней хорошо сохранились богатые фрески, что необычно для служащего.
Хуви — одна из старейших египетских мумий, известных исследователям. Она относится к периоду Древнего царства. Считалось, что мумификация в это время только зарождалась и была очень простой. Смолы только начинали применять, мозг не удаляли, а другие внутренние органы удаляли лишь изредка, говорят исследователи. Внешнему виду покойного уделялось намного больше внимания, чем внутренностям.
Однако мумия Хуви «переворачивает наше понимание эволюции мумификации с ног на голову», говорят исследователи. Тело чиновника тщательно «очистили», пропитали смолами и завернули в полосы ткани, обеспечив его сохранность на высоком уровне. Фактически, сложнейшую технологию мумификации использовали на тысячу лет раньше, чем считалось.
«Если это действительно мумия Древнего царства, все книги о мумификации и истории Древнего царства потребуются подлежит пересмотру», — прокомментировала открытие профессор Салима Икрам, ведущий эксперт по истории мумификации.
Ранее археологи обнаружили необычную мумию священника в Помпеях. Это наиболее хорошо сохранившиеся человеческие останки, когда-либо обнаруженные в древнем городе.