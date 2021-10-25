Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 октябряДень рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мумии в Египте оказались древнее, чем считали ученые

История мумификации может быть переписана.

Древние египтяне овладели сложным искусством бальзамирования по крайней мере на тысячу лет раньше, чем предполагалось.

Такое открытие сделали египетские исследователи, изучавшие мумию высокопоставленного чиновника Хуви, обнаруженную в 2019 году, сообщает Guardian.

Хуви служил при дворе фараона Джедкары Исеси (2414 — 2375 годы до н. э.), а после смерти был похоронен в известняковом саркофаге в некрополе Саккары. Его гробница была красиво оформлена, в ней хорошо сохранились богатые фрески, что необычно для служащего.

Хуви — одна из старейших египетских мумий, известных исследователям. Она относится к периоду Древнего царства. Считалось, что мумификация в это время только зарождалась и была очень простой. Смолы только начинали применять, мозг не удаляли, а другие внутренние органы удаляли лишь изредка, говорят исследователи. Внешнему виду покойного уделялось намного больше внимания, чем внутренностям.

Однако мумия Хуви «переворачивает наше понимание эволюции мумификации с ног на голову», говорят исследователи. Тело чиновника тщательно «очистили», пропитали смолами и завернули в полосы ткани, обеспечив его сохранность на высоком уровне. Фактически, сложнейшую технологию мумификации использовали на тысячу лет раньше, чем считалось.

«Если это действительно мумия Древнего царства, все книги о мумификации и истории Древнего царства потребуются подлежит пересмотру», — прокомментировала открытие профессор Салима Икрам, ведущий эксперт по истории мумификации.

Ранее археологи обнаружили необычную мумию священника в Помпеях. Это наиболее хорошо сохранившиеся человеческие останки, когда-либо обнаруженные в древнем городе.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В шести регионах России начались нерабочие дни
Опубликованы первые фотографии дельта-штамма коронавируса
Путин поручил обеспечить россиянам два выходных на вакцинацию
В России выявили новый максимум случаев COVID-19 за сутки
В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации
Инфекционист назвал «любимые органы» коронавируса
Здоровье
Ковид назвали сезонной инфекцией Как и в случае гриппа, волны заражений нарастают при похолодании и снижении влажности воздуха.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 299
"Гримасы" переписи... 247
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 225
Кто? Кто? Кто? 191
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер скончался на 60-м году жизни
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Данила Козловский показал редкие снимки подросшей дочери Актер прилетел в Нью-Йорк, чтобы побыть с девочкой  
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь