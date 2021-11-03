Опубликовано Israel Antiquities Authority Вторник, 2 ноября 2021 г.
16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли в Израиле уникальное золотое кольцо
Древнее украшение было найдено рядом с гигантской винодельней.
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Израильские археологи в ходе раскопок на территории крупнейшего в мире древнего винодельческого завода в Явне обнаружили золотое кольцо с аметистом, сообщает Управление древностей Израиля.
Эксперт по древним украшениям доктор Амир Голани предполагает, что кольцо, скорее всего, принадлежало знатному и влиятельному человеку, так как подобные драгоценности всегда указывали на высокий статус и богатство своего владельца.
По словам экспертов, аметист упоминается в Библии как один из 12 камней на нагруднике первосвященника. С этим драгоценным камнем в древности было связано много легенд, ему также приписывали множество целебных свойств. Например, считалось, что аметист отлично справляется с похмельем, что иронично, ведь украшение было найдено на территории гигантского византийского винного завода.
Доктор Эли Хадад, Лиат Надав-Зив и доктор Джон Селигман, руководители раскопок от имени Управления древностей Израиля, пока сомневаются в точной датировке кольца. Хотя оно было найдено в слоях, датируемых поздним византийским — ранним исламским периодами (VII век нашей эры), возможно, что украшение передавалось из поколения в поколение на протяжении веков.
Археологи уточняют, что на самом деле золотые кольца с аметистом были как раз распространены в римском мире, поэтому кольцо вполне могло передаваться по наследству от богатого человека, который жил в Явне еще в III веке нашей эры.
Сейчас украшение отправили на дополнительные экспертизы, где специалисты постараются точнее узнать его возраст. Кстати, вместе с кольцом археологи обнаружили и другие артефакты, возраст которых составляет около полутора тысяч лет.
Напомним, что огромную винодельню Византийского периода израильские археологи обнаружили в Явне в начале октября. По словам экспертов, древняя винодельня возрастом 1,5 тысячи лет в свое время была крупнейшей в мире, а вино здесь производили в промышленных объемах — почти два миллиона литров в год.
Комплекс площадью почти семь тысяч квадратных метров состоял из бассейнов для давки винограда, отсеков для брожения и восьмиугольных ям, в которых хранилось готовое вино. На территории комплекса археологи также нашли огромное количество разбитых и целых кувшинов. По словам руководителей раскопок, винодельня была богато украшена и технологична для своего времени.
Помимо этого, на территории были обнаружены разные сооружения, не имевшие непосредственного отношения к винодельне, и остатки садов. Ученые продолжают раскопки комплекса и уверены, что на этой территории еще могут скрываться интересные находки.
Екатерина Гура