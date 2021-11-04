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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создана карта столицы Чингисхана

Легендарный Каракорум впервые получил научно подтвержденные очертания.

Источник: Antiquity

Археологи впервые нанесли на карту древний Каракорум, основанную Чингисханом столицу Монгольской империи.

Он был основан примерно в 1218—2020 годах нашей эры, когда ставка Чингисхана была перенесена на берега Орхона. Военный лагерь превратился в город во время правления Угэдэй-хана, третьего сына Чингисхана и второго Великого хана Монгольской империи. Он стал центром политической жизни и одним из важнейших пунктов торговли на Великом шелковом пути.

Считается, что на месте Каракорума находится современный город Хархорин, однако точное расположение древней столицы археологам было не известно.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, международная группа ученых использовала сверхчувствительные магнитометры (SQUID), которые измеряют топографию поверхности и магнитные поля земли под ней. С их помощью они исследовали 465 га и выявили расположение дорог, районов и внутренних структур древнего Каракорума.

Объединив эти данные с предыдущими данными аэрофотосъемки и историческими записями, команда смогла создать подробную карту Каракорума, на которой показана внутренняя планировка, протяженность города, городские стены и три из четырех главных ворот, упомянутых в исторических записях.

Оказалось также, что город простирался более чем на 3 км за пределами городских стен. Участки в центре города выглядят более «плотными». Очевидно, эти районы были заселены дольше всего, говорят ученые.

Ранее в Египте исследователи обнаружили гробницу главного казначея Рамзеса II. В некрополе также были найдены могилы других высокопоставленных лиц, в том числе военачальника по имени Хор Мохиб.

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Анна Лысенко

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