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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Греции случайно нашли древний затонувший корабль с грузом амфор

Сейчас исследователи создают его трехмерную компьютерную модель.

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В Греции при прокладке подводных коммуникаций рабочие обнаружили древний затонувший корабль с огромным грузом амфор.

Находка была сделана независимым оператором по поставке электроэнергии IPTO рядом с островом Китира севернее Крита. Судно конца V века до нашей эры лежит на глубине 222 метра, сообщили в компании.

По предварительным оценкам учёных, оно перевозило груз из амфор с Корфу, Скопелоса и Хиоса, что указывает на развитую коммерческую деятельность в Эгейском и Ионическом море в V веке до нашей эры.

Сейчас исследователи завершают работу над трехмерной компьютерной моделью корабля, которая даст четкое представление о его размерах и объеме груза.

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