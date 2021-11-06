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12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рабочие в Перу случайно нашли захоронение возрастом 2 тысячи лет

И такие находки в стране — не редкость.

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При прокладке газовых труб в Лиме, столице Перу, рабочие обнаружили захоронение, которому не менее 2 тысяч лет.

В древней могиле находились останки шести человек — детей и взрослых. Рядом с ними исследователи нашли керамические сосуды, созданные специально для погребения, сообщает AFP.

Археологи полагают, что захоронение может быть связано с культурой, известной как Blanco sobre Rojo («белое на красном») из-за стиля украшения керамики. Они обнаружили около 40 типичных для этой культуры сосудов с двумя горлышками и характерной ручкой-мостиком между ними.

Подобные находки в Перу — не редкость, поэтому все государственные компании в стране, занимающиеся строительством и прокладкой коммуникаций, имеют своих штатных археологов.

Ранее в Греции при прокладке подводных коммуникаций рабочие обнаружили древний затонувший корабль с грузом амфор.

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Анна Лысенко

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