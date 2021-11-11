13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Птица-рекордсмен без остановки пролетела 13 тысяч километров
Самец малого веретенника побил свой прошлогодний рекорд.
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Самец малого веретенника из Аляски, известный под номером 4BBRW, снова удивил ученых. В прошлом году он стал мировым рекордсменом среди птиц, пролетев за 11 дней без остановки 12 200 километров. Но в этом году он побил свой же рекорд и совершил беспосадочный перелет на расстояние 13 048 километров. На это у него ушло всего 10 дней.
Ученые смогли узнать о рекорде благодаря специальному трекеру, который 4BBRW носит уже несколько лет. Специалисты из Global Flyway Network отследили перемещение птицы и подтвердили данные.
Сообщается, что малый веретенник покинул место своего пребывания на Аляске 17 сентября и, пролетев без остановок 239 часов, приземлился в Австралии 27 сентября.
Специалисты рассказали, что рекордсмен направлялся к своим летним угодьям в Новой Зеландии, но ветры над Тихим океаном вынудили его сделать крюк. Приземлившись сначала в Австралии, птица немного отдохнула, а затем перелетела через Тасманово море к конечной точке своего путешествия.
В 2020 году этот же самец побил птичий рекорд по беспосадочному полету, который оставался непревзойденным 13 лет. Его установила самка этого же вида, когда пролетела без остановки 12 070 километров из Аляски в Новую Зеландию.
Отметим, что малый веретенник в среднем весит около 400 граммов и считается одной из самых быстрых птиц в мире. Некоторые эксперты сравнивают их с реактивным истребителем из-за их длинных заостренных крыльев и гладкой формы. Перед длительным путешествием эти птицы основательно отъедаются моллюсками, червями и насекомыми и часто вдвое увеличиваются в размерах.
Малые веретенники размножаются на Аляске, но проводят лето в Австралии и Новой Зеландии, совершая путешествие туда и обратно каждый год в течение всей своей жизни, которая в среднем длится 22 года. Около 325 тысяч малых веретенников ежегодно совершают путешествие, как правило, в два этапа — сначала они летят от Аляски к Желтому морю между материковым Китаем и Корейским полуостровом, а затем в Австралию или Новую Зеландию.
Екатерина Гура