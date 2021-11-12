17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли в 200-летней рыбе ключ к долголетию
За долгую жизнь ответственны определенные группы генов.
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Некоторые виды животных считаются настоящими долгожителями. Едва ли не больше всего их среди рыб. Например, гренландские акулы могут прожить более 500 лет.
Именно поэтому группа биологов из Калифорнийского университета в Беркли, которая изучает генетику старения, решила получше присмотреться к морским обитателям. Они сосредоточились на изучении морских окуней (Sebastes). В этом роду насчитывается более 120 видов, и некоторые из них могут жить больше 200 лет.
Ученые проанализировали геномы 88 видов морских окуней и определили 137 специфических генов, которые увеличивают продолжительность жизни.
Оказалось, что у окуней-долгожителей больше генов, связанных с восстановлением поврежденной ДНК. Это делает их менее восприимчивыми к определенным видам рака. Еще несколько генов оказались связаны с регулированием инсулина, что тоже связано с долголетием.
Третья группа генов, известных как бутирофилины, регулирует иммунную систему морского окуня. Похожие гены у людей связаны с подавлением воспаления в преклонном возрасте.
Ученые считают, что эти открытия укажут им на самые важные группы генов для долголетия человека.
Генетика — не единственное, что влияет на срок жизни морского окуня. Ученые выяснили, что важным фактором является среда обитания и размер. Например, крупные организмы стареют не так быстро из-за медленного метаболизма. Замедляет метаболизм и холодная вода, поэтому гренландские акулы и другие морские жители Арктики живут сравнительно долго.
Анна Лысенко
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