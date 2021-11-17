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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы самые смешные снимки животных 2021 года

Жюри выбрало 16 фото и одно видео.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Фотография кричащей обезьяны на тросе стала самым смешным снимком 2021 года по версии конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards.

Фото под названием «Ой!» было сделано в китайской провинции Юньнань. Ринопитек на снимке кричит вовсе не от боли, как может показаться на первый взгляд. «На самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно!» — говорит автор фото Кен Дженсен.

Жюри также определилось с победителями в разных категориях. На них попали воинствующие луговые собачки-ниндзя, заботливые выдры, принимающий грязевую ванну слон, сплетничающие еноты и другие животные в забавных ситуациях.

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Конкрус The Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно с 2015 года. В нем участвуют тысячи фотографов дикой природы со всего мира.

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Анна Лысенко

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