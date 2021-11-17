12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы самые смешные снимки животных 2021 года
Жюри выбрало 16 фото и одно видео.
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Фотография кричащей обезьяны на тросе стала самым смешным снимком 2021 года по версии конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards.
Фото под названием «Ой!» было сделано в китайской провинции Юньнань. Ринопитек на снимке кричит вовсе не от боли, как может показаться на первый взгляд. «На самом деле это демонстрация агрессии, однако в положении, в котором находится обезьяна, это выглядит довольно болезненно!» — говорит автор фото Кен Дженсен.
Жюри также определилось с победителями в разных категориях. На них попали воинствующие луговые собачки-ниндзя, заботливые выдры, принимающий грязевую ванну слон, сплетничающие еноты и другие животные в забавных ситуациях.
Конкрус The Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно с 2015 года. В нем участвуют тысячи фотографов дикой природы со всего мира.
Анна Лысенко