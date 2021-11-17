15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле обнаружили затерянную крепость библейских времен (фото)
Свидетельство древнего конфликта.
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В Лахисском лесу к юго-западу от Иерусалима археологи обнаружили эллинистическую крепость, разрушенную и сожженную во время древней битвы Хасмонеев и Селевкидов.
Квадратное строение размером 15 на 15 метров было построено из огромных валунов для защиты эллинистического города Мареша. Внутри имелись семь комнат, стены которых сохранились «до исключительной высоты» около 2 метров, сообщает Управление древностей Израиля. Кроме того, при раскопках была обнаружена не сохранившаяся лестничная клетка, ведущая на второй этаж.
Археологи нашли металлическое оружие, рогатки, керамику, монеты, а также обугленные балки, которые говорят о том, что оборона Селевкидов была неудачной и крепость была сожжена.
Священнический род Хасмонеев возглавил восстание народа против Селевкидов, которые правили Иудеей после распада империи Александра Македонского. В 167 году до н.э. Антиох IV издал ряд указов против иудаизма как религии.
Начавшиеся гонения привели к вооруженному сопротивлению, в результате которого Иудейское государство было восстановлено. Хасмонеи и их потомки правили Иудеей в 140−37 годы до н. э., пока Ирод I не захватил власть при помощи римлян.
Ранее археологи нашли в Израиле уникальное золотое кольцо. Древнее украшение было найдено рядом с гигантской винодельней.
Анна Лысенко
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