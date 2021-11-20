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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России обнаружили скифское серебро с изображением божеств

Сенсационная находка, сделанная далеко на северо-восток от основных центров Скифии.

Источник: Институт археологии РАН

В одном из курганов на Среднем Дону российские археологи обнаружили уникальную древнюю серебряную накладку с изображением скифских божеств.

Свою находку исследователи называют сенсационной — украшение чудом уцелело в разграбленных еще в древности могильниках, сообщает Институт археологии РАН.

Накладку обнаружили в кургане № 7, расположенном в центральной части могильника Девица V. После многих лет тракторной распашки он имел всего около 1,3 м в высоту и 40 м в диаметре. Основное погребение в нем относится к IV веку до н.э.

Могила прямоугольной формы в центре кургана поражает своими размерами — 7,5 на 5 метров, говорят археологи. Это самая большая могила из всех, выявленных в группе Девица V. Перекрытие гробницы поддерживали мощные дубовые столбы — 12 по краям могилы и 5 в центре.

«В могиле находился сильно потревоженный древними грабителями скелет взрослого мужчины 40−49 лет. Он лежал вытянуто на спине, головой на юг, вдоль западной стенки склепа. Курган был ограблен в древности, грабители заложили с вершины кургана широкий шурф и “очистили” всю центральную часть гробницы, включая и скелет главного погребенного. Однако к моменту ограбления крыша склепа уже рухнула, и поэтому в мешанине земли и обломков сгнившего дерева, по краям могилы, уцелел некоторый погребальный инвентарь», — рассказали исследователи.

В гробнице были обнаружены многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, нашитые когда-то на подстилку погребального ложа, железный нож и ребро лошади (остатки напутственной пищи), наконечник копья и наконечники дротиков, конские уборы, кувшин, кубок и отрубленная челюсть молодого медведя.

Серебряная накладка длиной почти 35 см лежала отдельно от всех других вещей на удалении нескольких метров от скелета. Изначально она была прибита многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, практически полностью исчезнувшей, основе. Какой предмет украшала эта накладка — вопрос пока открытый.

В центральной части накладки изображена, вероятно, крылатая фигура Владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — богини, известной в литературе как Аргимпаса, Кибела и Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена. На голове — убор типа короны с рогами. Ее окружают с двух сторон фигуры крылатых орлиноголовых грифонов.

На левой стороне накладки можно увидеть существ, стоящих в геральдической позе — друг напротив друга, прижавшись лапами. С правой стороны к накладке были приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых представлен один антропоморфный персонаж, стоящий в окружении двух грифонов.

Ученым предстоит длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур. Это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии.

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