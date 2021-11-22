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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Автомагистраль в Калифорнии засыпало деньгами (видео)
Водители останавливались на дороге, чтобы собрать купюры.
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В середине ноября водители, ехавшие по автомагистрали недалеко от Сан-Диего в Калифорнии, могли наблюдать настоящий денежный дождь. У инкассаторского грузовика, перевозившего тысячи долларов, во время движения внезапно открылись двери, и купюры начали разлетаться по дороге. Водители грузовика не сразу заметили неладное, а потому успели растерять больше половины содержимого.
Остановив машину, инкасаторы бросились собирать купюры, но было уже поздно. На дороге образовалась гигантская пробка из остановившихся машин, водители которых носились вокруг, рассовывая деньги по карманам.
В соцсетях появилось видео, снятое свидетельницей происшествия по имени Деми Бэгби, которая показывает тысячи долларов, разбросанные по дороге и ликующих прохожих, собирающих банкноты.
На место происшествия быстро прибыл Калифорнийский дорожный патруль, офицеры которого оцепили место и принялись собирать деньги. Сообщается, что полицейские также арестовали мужчину и женщину за присвоение чужих денежных средств — они собирали купюры прямо на глазах офицеров, считая, что поступают вполне законно.
Полицейские также обратились ко всем водителям с просьбой вернуть собранные на дороге деньги, так как они принадлежат Федеральной корпорации по страхованию вкладов, однако на сознательность граждан они все-таки не очень рассчитывают, а потому будут проводить расследование на основании фото и видео записей, появившихся в соцсетях после инцидента.
Также начата служебная проверка, к которой присоединилось ФБР, в ходе которой будет установлено, была ли в произошедшем вина инкасаторов или это техническая проблема автомобиля. В ходе проверки будут подсчитаны и убытки. По предварительным подсчетам, водители успели собрать с дороги несколько тысяч долларов, пишет New York Post.
Екатерина Гура
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