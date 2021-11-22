Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: убийство Джона КеннедиУбийство Джона Кеннеди, отставка Маргарет Тэтчер и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
13Проблемы окружающей среды в объективе
15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Автомагистраль в Калифорнии засыпало деньгами (видео)

Водители останавливались на дороге, чтобы собрать купюры.

В середине ноября водители, ехавшие по автомагистрали недалеко от Сан-Диего в Калифорнии, могли наблюдать настоящий денежный дождь. У инкассаторского грузовика, перевозившего тысячи долларов, во время движения внезапно открылись двери, и купюры начали разлетаться по дороге. Водители грузовика не сразу заметили неладное, а потому успели растерять больше половины содержимого.

@demibagby

this is the most insane thing I have ever seen

♬ original sound - Demi Bagby

Остановив машину, инкасаторы бросились собирать купюры, но было уже поздно. На дороге образовалась гигантская пробка из остановившихся машин, водители которых носились вокруг, рассовывая деньги по карманам.

В соцсетях появилось видео, снятое свидетельницей происшествия по имени Деми Бэгби, которая показывает тысячи долларов, разбросанные по дороге и ликующих прохожих, собирающих банкноты.

На место происшествия быстро прибыл Калифорнийский дорожный патруль, офицеры которого оцепили место и принялись собирать деньги. Сообщается, что полицейские также арестовали мужчину и женщину за присвоение чужих денежных средств — они собирали купюры прямо на глазах офицеров, считая, что поступают вполне законно.

Полицейские также обратились ко всем водителям с просьбой вернуть собранные на дороге деньги, так как они принадлежат Федеральной корпорации по страхованию вкладов, однако на сознательность граждан они все-таки не очень рассчитывают, а потому будут проводить расследование на основании фото и видео записей, появившихся в соцсетях после инцидента.

Сообщается, что всем, незаконно присвоившим денежные средства, могут грозить крупные штрафы и уголовная ответственность.

Также начата служебная проверка, к которой присоединилось ФБР, в ходе которой будет установлено, была ли в произошедшем вина инкасаторов или это техническая проблема автомобиля. В ходе проверки будут подсчитаны и убытки. По предварительным подсчетам, водители успели собрать с дороги несколько тысяч долларов, пишет New York Post.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Еще больше интересного о людях:

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь