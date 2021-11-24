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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит скрытое в итальянских Доломитах военное убежище (фото)

Попасть туда могут только опытные альпинисты.

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В Доломитовых Альпах в Италии в отвесной скале в массиве Монте-Кристалло на высоте более 2700 метров над уровнем моря спрятан небольшой домик с тремя окнами и двумя дверями.

Этот домик находится настолько высоко и выглядит так неприметно, что его могут заметить лишь опытные альпинисты, идущие по дороге Виа Феррата. Она также известна как «железная тропа», которая представляет собой маршрут, состоящий из стальных лестниц, ступенек и тросов, встроенных в скалу, чтобы помочь альпинистам безопасно преодолевать более экстремальные участки горы. Опытные альпинисты попадают в убежище, взбираясь на гребень под ним.

Домик в скале — это заброшенное военное убежище времен Первой мировой войны. 

23 мая 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. Завязалась беспощадная битва между Италией и австро-венгерскими войсками в Доломитовых Альпах. Солдаты и вьючные животные несли артиллерию и боеприпасы по дикой и неумолимой местности, с маршрутами снабжения и тоннелями, расположенными в скалах и льдах. Чтобы укрыться от врагов и переждать сложные погодные условия, солдаты построили в скалах убежища, попасть в которые можно было лишь с помощью канатных дорог и веревочных лестниц.

В Доломитовых Альпах, которые были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2009 году, есть еще несколько укрытий военного времени.

В последние годы из-за таяния ледников стали появляться новые дома и военные укрепления в горах, которые раньше были неизвестны.

Ранее в этом году на горе Скорлуццо в Ломбардии растаял заброшенный горный лагерь времен Первой мировой войны, в котором была обнаружена одежда, открытки и консервы того времени.

Конфликт, завершившийся на итальянском фронте 4 ноября 1918 года, унес жизни более 600 тысяч итальянцев и 400 тысяч австро-венгров.

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