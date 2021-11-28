12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 интересных фактов о материнстве в России
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Мы собрали 7 занимательных фактов о материнстве в нашей стране.
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1. По данным Росстата, в 2020 году большинство женщин в России родили первого ребёнка в 25 лет. Россиянки также часто становятся матерями в 24 года и в 26 лет.
2. Средний возраст женщин, в котором они рожают первого ребенка, в России увеличивается, говорит статистика.
3. По данным на 2020 год, второго ребенка жительницы России чаще всего рожают в 31 год, третьего и четвёртого — в 33 года.
4. Рождаемость в России ежегодно падает. Например, за первые 11 месяцев 2020 года в стране появилось на свет примерно на 60 тысяч детей меньше, чем за тот же период 2019 года. Падение рождаемости связано вовсе не с тем, что семьи не хотят заводить детей.
По мнению демографов, мы наблюдаем последствия кризисных 90-х, когда рождаемость была крайне низкой. Женщины, родившиеся в 90-х, уже выросли и активно становятся матерями. Но само это поколение невелико.
5. В России увеличилась доля многодетных семей. По данным Росстата, она выросла до 10% по сравнению с 7% десять лет назад.
6. Мужчины в России чаще, чем женщины, согласны иметь многодетную семью. Опросы 2020 года показали: мужчины хотят в среднем 2,6, а женщины — 2,5 детей.
7. Более половины россиян (67%) считают главным качеством мамы доброту, показал опрос, проведенный в ноябре 2021 года. В топ-3 главных качеств мамы попали также терпение (10%) и строгость (7,9%).
Анна Лысенко