12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот Степан из Харькова стал «лицом» модного бренда Valentino
Бывший бездомный кот стал главной звездой соцсетей и влюбил в себя даже Бритни Спирс.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Кот-мем Степан из украинского города Харьков стал мировой знаменитостью. В конце ноября на Степана обратила внимание Бритни Спирс, которая опубликовала на своей странице в Instagram одно из его фирменных фото с бокалом вина и написала, что надеется «затусить» с этим котом.
А уже через пару дней в Instagram самого Степана появилось фото с «бриллиантовой» сумочкой итальянского модного дома Valentino. Как стало известно, сумку за четыре тысячи евро дизайнеры прислали харизматичному коту и его хозяйке для рекламы. Таким образом Степан, сам того не зная, стал «лицом» модного бренда.
Сколько бренд Valentino заплатил за такую рекламу — не сообщается, но хозяйка кота, которая решила сохранить свою анонимность, рассказала журналистам, что пока зарабатывать на славе своего питомца у нее не получается.
Отметим, что девушка приютила Степана 13 лет назад, когда встретила его котенком на улице зимой. В 2019 году у харизматичного кота появился свой аккаунт в TikTok, где хозяйка публиковала его грустные видео с музыкой и коктейлями.
Настоящую популярность Степан получил в 2021 году, когда его видео и фото стали вирусными в соцсетях, а сам он превратился в символ грустных вечеринок. Сейчас у Степана есть даже собственный фан-клуб, а фото с ним превращаются в мемы и картины.
Екатерина Гура