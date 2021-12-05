17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
К Рождеству Белый дом украсили голубями мира (фото)
Джилл Байден отдала предпочтение уютному «домашнему» декору.
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В этом году резиденцию президента США в Вашингтоне украсили в бело-золотистых тонах. Главную елку Белого дома украшают голуби мира, падающие звезды и белые ленты с названиями штатов, сообщает Independent.
Украшение Белого дома — традиционная обязанность первой леди. Ежегодно СМИ с пристальным вниманием следят за выбранным декором и даже усматривают в нем определенную символику.
Журналисты подметили, что Мишель Обама любила надувные фигуры в саду, а Мелания Трамп предпочитала «холодный» и «очень сдержанный» декор. Особенно общественности запомнились ее кроваво-красные ели, украсившие коридоры Белого дома в 2018 году. Популярный телеведущий Джимми Фэллон назвал этот декор «Рождеством в аду».
Выбранный Джилл Байден декор не претендует на роскошь, отмечает издание. Скорее это «улучшенная версия того, как многие американские семьи украшают свои дома».
Ранее в Сети появились фотографии рождественского оформления резиденции королевы Елизаветы II.
Анна Лысенко