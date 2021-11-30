18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
Больше месяца здесь будут проводиться рождественские туры.
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Резиденцию британских монархов Виндзорский замок уже украсили к зимним праздникам.
В Зале Святого Георгия установили 6-метровую норвежскую ель, которая росла в окружающем замок парке. Ее украсили алыми и золотыми украшениями. Рождественские ели установили и в других залах, в которых принимают гостей и туристов.
Полюбоваться «королевским» Рождеством в Виндзоре могут все желающие. В декабре по субботам здесь устраивают рождественские экскурсии для детей, а в вечернее время — туры для взрослых, в стоимость которых входит бокал шампанского.
Отдельную экскурсию можно заказать и по 750-летней кухне дворца, которая в другое время года закрыта для посетителей.
Королева Елизавета II и ее ближайшие родственники обычно празднуют Рождество не в официальной резиденции, а в Сандрингемском дворце в Норфолке.
Анна Лысенко