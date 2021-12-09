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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полет космических туристов на «Союзе МС-20» показали с борта МКС

Фото сделаны незадолго до стыковки.

Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился фотографиями подлета к Международной космической станции космического корабля «Союз МС-20» с космическими туристами на борту.

Корабль стартовал с космодрома Байконур 8 декабря. Во время полёта, управляемого космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным, на МКС были доставлены японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник, видеопродюсер Йозо Хирано.

На борту МКС туристы примут участие в научной программе станции. Они также будут выполнять шуточные задания из списка, предложенные пользователями Сети на личном сайте Маэдзавы. Их выполнение будут снимать камеру и выкладывать в соцсетях.

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