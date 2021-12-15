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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли двойника Илона Маска (видео)

Но некоторые пользователи сомневаются в таком сходстве.

В китайских соцсетях стал вирусным короткий ролик, на котором запечатлен точный двойник миллиардера, изобретателя и человека года по версии журнала Times Илона Маска.

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Изначально ролик появился в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), а отуда перекочевал в другие соцсети и СМИ. На видео, сделанном на подземной парковке, запечатлен человек, как две капли воды похожий на Маска, который позирует возле черного автомобиля.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от такого сходства. Многие начали шутить, что в Китае действительно есть все, даже свой собственный Илон Маск. Однако нашлись и те, кто усомнился в правдивости видео. Некоторые комментаторы предположили, что такое сходство не может быть реальным, а видео — всего лишь работа технологии deepfake.

Екатерина Гура

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