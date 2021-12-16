Первое в мире SMS выставили на аукцион за $226 тысяч

Компания Vodafone и французский аукционный дом Aguttes выставили на виртуальные торги первое в мире текстовое сообщение, отправленное на мобильный телефон. В декабре 1992 года 22-летний инженер Нил Папворта из Ньюбери, Беркшир, работавший над созданием службы коротких сообщений (SMS), отправил на телефон своего директора Ричарда Джарвиса короткую фразу «С Рождеством».
Это самое первое в мире SMS было написано с компьютера, а в 1999 году наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения непосредственно через телефон, что ускорило их использование и повысило популярность.
Сообщается, что первое в истории текстовое сообщение выставлено на торги, которые пройдут в Париже 21 декабря, в виде NFT-файла. SMS можно будет купить за криптовалюту Ether, а его первоначальная стоимость эквивалентна 226 тысячам долларов. Победитель торгов получит цифровой файл, содержащий информацию об отправителе и получателе (номер телефона и само сообщение) и будет владеть исключительными правами на него.
Известно, что все вырученные за продажу первого поздравительного SMS деньги будут переданы Агентству ООН по делам беженцев, пишет Mirror.