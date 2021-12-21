Старый комикс про Супермена продали за 2,6 миллиона долларов

В середине декабря на онлайн-аукционе ComicConnect с молотка ушел 82-летний комикс о Супермене. Неизвестный коллекционер заплатил за него 2,6 миллиона долларов (почти 193 миллиона рублей).
По словам организаторов, комикс 1939 года выпуска не является самым раритетным — всего известно о 165 копиях. Однако за эти годы он сохранился почти в идеальном состоянии, что заметно увеличило его стоимость. У проданного комикса за всю историю было лишь два владельца. Продавец Марк Майклсон, купил комикс в 1979 году и хранил его в сейфе с регулируемой температурой.
Сообщается, что в год своего выпуска комикс стоил всего 10 центов, а сейчас его планировали продать за несколько сотен тысяч долларов. Однако новый владелец не пожалел заплатить за редкий экземпляр 2,6 миллиона.
Несмотря на такую невероятную стоимость, этот комикс не является рекордсменом. В апреле 2021 года был продан самый первый комикс о Супермене, выпущенный в 1938 году, который ушел с молотка за 3,25 миллиона долларов (241 миллиона рублей).