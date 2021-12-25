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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создан робот, который готовит новую пиццу каждые 45 секунд

Над ним работали инженеры из космической отрасли.

Три бывших инженера SpaceX создали роботизированный ресторан, который готовит пиццу без участия человека в кратчайшие сроки.

Сейчас Stellar Pizza проходит тесты, а полноценную работу начнет весной 2022 года, сообщает Business Insider.

Компания была основана в мае 2019 года тремя бывшими инженерами SpaceX: Бенсоном Цаем, Брайаном Лангоне и Джеймсом Вахависаном. Раньше они разрабатывали передовые аккумуляторные системы для ракет и спутников Илона Маска.

Цай, гендиректор стартапа, нанял более 20 бывших сотрудников SpaceX, которые и построили бесконтактную машину для пиццы. Она помещается в кузове грузовика. Бывший шеф-повар SpaceX Тед Цизма привлек консультантов и разработал технологию приготовления пиццы в таком автомате.

Машина раскатывает тесто, затем добавляет соусы и начинку и отправляет пиццу в одну из четырех печей. На прием заказа уходит не более 45 секунд, а готовую пиццу клиент получает менее чем через 5 минут.

Компания предлагает пиццу пепперони или суприм. Но клиенты также могут сами выбрать ингредиенты, например, бекон, курицу, оливки и лук.

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Анна Лысенко

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