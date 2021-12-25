Создан робот, который готовит новую пиццу каждые 45 секунд

Три бывших инженера SpaceX создали роботизированный ресторан, который готовит пиццу без участия человека в кратчайшие сроки.
Сейчас Stellar Pizza проходит тесты, а полноценную работу начнет весной 2022 года, сообщает Business Insider.
Компания была основана в мае 2019 года тремя бывшими инженерами SpaceX: Бенсоном Цаем, Брайаном Лангоне и Джеймсом Вахависаном. Раньше они разрабатывали передовые аккумуляторные системы для ракет и спутников Илона Маска.
Цай, гендиректор стартапа, нанял более 20 бывших сотрудников SpaceX, которые и построили бесконтактную машину для пиццы. Она помещается в кузове грузовика. Бывший шеф-повар SpaceX Тед Цизма привлек консультантов и разработал технологию приготовления пиццы в таком автомате.
Машина раскатывает тесто, затем добавляет соусы и начинку и отправляет пиццу в одну из четырех печей. На прием заказа уходит не более 45 секунд, а готовую пиццу клиент получает менее чем через 5 минут.
Компания предлагает пиццу пепперони или суприм. Но клиенты также могут сами выбрать ингредиенты, например, бекон, курицу, оливки и лук.