День МЧС: самые невероятные истории спасения

24 сентября 2021 года спасатели Эльбрусского высокогорного отряда спустили с горы 16 альпинистов из 19-ти, которые попали в снежный буран. К сожалению, пятеро погибли — трое до прибытия спасателей, и двое — при транспортировке вниз. Спасение альпинистов можно назвать невероятным, так как спасателям приходилось работать в очень сложных условиях с минимальной видимостью, при 20-градусном морозе и при порывах ветра 40-75 метров в секунду. В этом восхождении на Эльбрус принимали участие туристы в возрасте от 32 до 47 лет. Все они приехали из 10 городов: Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Перми, Обнинска, Тюмени, Екатеринбурга, Тольятти, Москвы и Якутска.