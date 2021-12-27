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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

День МЧС: самые невероятные истории спасения

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Дата праздника выбрана не случайно — именно 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей.

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Сотрудники МЧС ежегодно спасают более 250 тысяч жизней. Вспоминаем самые невероятные истории.

РИА "Новости"
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Ваня из Магнитогорска 

31 декабря 2018 года, в 6 утра по местному времени, в Магнитогорске из-за взрыва обрушился седьмой подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. По официальной версии, на 2 или 3 этаже произошел взрыв бытового газа. Под завалами погибли 39 человек. Настоящим чудом в этой трагедии стало спасение 10-месячного Вани Фокина, которого нашли живым и почти невредимым под завалами здания. На морозе в минус 26 градусов и под бетонными плитами малыш провел 35 часов. 

МЧС РФ
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Спасение четырехлетней Карины из Якутии

В конце июля 2014 года четырехлетняя Карина Чикитова ушла из своего села Олом в Якутии вместе со своей собакой в тайгу и потерялась. Девочка провела одна в лесу 12 суток и не только выжила, но и не пострадала. Она питалась ягодами и пила воду из рек. Спасатели МЧС вместе с волонтерами искали ее все это время. Девочку нашли в 10 километрах от села благодаря следам ее собаки, которая сама вернулась домой. Это спасение было действительно чудесным. В честь Карины и ее собаки Найды в аэропорту Якутска даже поставили памятник, а по истории была написана книга «Карина. 12 дней в тайге».

РИА "Новости"
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Альпинисты с Эльбруса 

24 сентября 2021 года спасатели Эльбрусского высокогорного отряда спустили с горы 16 альпинистов из 19-ти, которые попали в снежный буран. К сожалению, пятеро погибли — трое до прибытия спасателей, и двое — при транспортировке вниз. Спасение альпинистов можно назвать невероятным, так как спасателям приходилось работать в очень сложных условиях с минимальной видимостью, при 20-градусном морозе и при порывах ветра 40-75 метров в секунду. В этом восхождении на Эльбрус принимали участие туристы в возрасте от 32 до 47 лет. Все они приехали из 10 городов: Санкт-Петербурга, Челябинска, Новороссийска, Перми, Обнинска, Тюмени, Екатеринбурга, Тольятти, Москвы и Якутска.

МЧС РФ
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Операция под завалами в городе Ак-Довурак 

5 декабря 2021 при демонтаже обвалилось 13-этажное здание комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак. В этот момент там находились двое рабочих из Черногорска. Один погиб сразу, второй оказался под завалами — на высоте третьего этажа. Спасатели выяснили, что освободить его невозможно, так как ему придавило ноги, а спецтехника добраться к месту не могла. Для спасения его жизни был создан узкий коридор, по которому к пострадавшему пробрался хирург Эргил Чадамба. Он на месте провел операцию по ампутации ног пострадавшего рабочего и смог его вытащить наружу. Все это происходило в 25-градусный мороз, без наркоза и в крайне опасных условиях с возможностью дальнейшего обрушения конструкций. Мужчину немедленно доставили в больницу и таким образом спасли ему жизнь.

МЧС РФ
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«Соловецкий Робинзон» 

18 октября 2011 года сотрудники МЧС совершенно случайно спасли 25-летнего Сергея Ганюшева, получившего прозвище «Соловецкий Робинзон». Молодой человек 17 дней провел на необитаемом островов в Белом море без еды и воды. Он оказался на острове, когда его лодка разбилась о камни. Сергей выбрался на сушу и вырыл себе нору-укрытие. Робинзона обнаружили совершенно случайно — спасатели заметили его с вертолета, когда искали других пропавших людей. К всеобщему удивлению, Сергей не был ранен и истощен. Он рассказал, что пил дождевую воду и питался морскими водорослями, которые выбрасывало на берег.

Екатерина Гура

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