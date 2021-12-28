10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые просканировали мумию Аменхотепа I
Они узнали, как фараон выглядел при жизни.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые впервые в истории «заглянули внутрь» знаменитой мумии Аменхотепа I — фараона Древнего Египта, правившего приблизительно в 1525−1504 годах до н. э.
Из всех мумий египетских фараонов, найденных в XIX и XX веках, только мумия Аменхотепа I, обнаруженная еще в 1881 году, оставалась неприкосновенной. Ученые никогда не разворачивали ее, но не по причине «проклятия мумии» или других суеверий.
Дело в том, что это был образец идеально спеленутой мумии, красиво украшенной цветочными гирляндами с изящной, реалистичной маской на лице. Исследователи не хотели повредить мумию механически. Новые технологии наконец позволили «заглянуть» под покровы без урона для тела.
Ученые из Египта использовали трехмерную компьютерную томографию и создали цифровые образы мумии. Фактически они впервые взглянули на тело фараона и смогли узнать детали не только его мумификации, но и перезахоронения Аменхотепа I, которое было совершено в XI веке египетскими жрецами.
«Мы показали, что Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Он был примерно 169 см ростом и имел хорошие зубы. Его убранство содержало 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусинами», — сказал доктор Сахар Салим, профессор радиологии медицинского факультета Каирского университета.
«Похоже, Аменхотеп I физически напоминал своего отца: у него был узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы», — добавил исследователь.
Ученые не увидели на теле ран и следов болезни, которые могли бы быть причиной смерти. Некоторые следы на мумии были оставлены посмертно, очевидно, расхитителями гробниц.
Анна Лысенко