Вандалы испортили белоснежную скалу на Сицилии красным порошком

Знаменитый белоснежный скалистый обрыв Скала-дей-Турки («Турецкая лестница») на побережье Реальмонте, на юге Сицилии в Италии, подвергся нападению вандалов. В ночь на 8 января неизвестные рассыпали на белом известняке красный порошок, оставивший на природном памятнике «кровавые подтеки».
Скала-дей-Турки является одним из самых посещаемых туристических объектов Италии. Глава Сицилии Нелло Мусумечи заявил, что этот акт вандализма оскорбляет не только объект редкой красоты, но и имидж всего острова. Местные власти совместно с полицией начали расследование инцидента. Уже установлено, что красный порошок на скале — это оксид железа. К счастью, его можно довольно легко удалить. Сообщается, что нижние камни были отмыты морскими волнами, а очисткой остальной части скалы уже занялись волонтеры.
Луиджи Патронаджио, главный прокурор Агридженто, рассказал, что полиция отслеживает недавние продажи красного порошка в регионе и проверяет ближайшие камеры видеонаблюдения.
Напомним, что Скала-дей-Турки была представлена в качестве кандидата на статус всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году. Однако памятник был временно снят с рассмотрения комиссии в начале 2020 года после многочисленных жалоб на его плохую сохранность. Уточняется, что утес пострадал от естественной эрозии, а также из-за огромного количества туристов, некоторые из которых периодически крадут со скалы части камня.