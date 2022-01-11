14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили в карликовой галактике сверхмассивную черную дыру
Это открытие поможет специалистам понять, как формируются и растут некоторые из самых ранних черных дыр во Вселенной.
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Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» обнаружили сверхмассивную черную дыру в созвездии Гончие Псы внутри карликовой галактики Mrk 462, которая находится на расстоянии около 110 миллионов световых лет от Земли.
Найденная черная дыра имеет массу около 200 тысяч масс Солнца, что делает ее одной из самых маленьких сверхмассивных черных дыр.
Обычно такие находки невозможны из-за недостаточных возможностей современных телескопов.
Чтобы найти признаки роста черных дыр, исследователи использовали обсерваторию «Чандра» для наблюдения за восемью карликовыми галактиками, которые ранее показывали намеки на активность черных дыр. Из этих восьми только MRK 462 показала рентгеновскую сигнатуру растущей черной дыры. Более того, соотношение высокоэнергетического и низкоэнергетического рентгеновского излучения от MRK 462, а также сравнение с данными на других длинах волн указывают на то, что черная дыра внутри этой карликовой галактики сильно скрыта газом, что сделало ее обнаружение еще более впечатляющим.
Ученые считают, что это открытие поможет им понять, как формируются и растут некоторые из самых ранних черных дыр во Вселенной. Пока в научном мире нет общепринятой теории образования сверхмассивных черных дыр. Сейчас ученые больше склоняются к постепенному наращиванию массы этих формирований.
Если астрономы обнаружат, что большая часть карликовых галактик содержит сверхмассивные черные дыры, похожие на ту, что находится в галактике MRK 462, это подкрепит идею о том, что зародыши черных дыр самого раннего поколения звезд выросли поразительно быстро, сформировав в ранней Вселенной гигантские объекты, масса которых в миллионы и миллиарды раз превышает солнечную массу.
Екатерина Гура