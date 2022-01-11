Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 январяКалендарная реформа и перенос Нового года, создание центра подготовки космонавтов в СССР и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США вандалы испортили наскальные рисунки древних индейцев

Поверх петроглифов неизвестные нацарапали свои имена.

On December 26th, a panel of ancient petroglyphs in the Indian Head area of Big Bend National Park was irreparably...

Опубликовано Big Bend National Park Среда, 5 января 2022 г.

В начале января сотрудники национального парка Биг-Бенд в Техасе опубликовали в соцсетях снимок камня с древним петроглифом, который в конце декабря был практически уничтожен туристами. Поверх узоров, которые были созданы коренными народами Америки от 4 до 8,5 тыс. лет назад, неизвестные вандалы нацарапали свои имена «Адриан», «Ариэль», «Исаак» и «Норма» и дату «26 декабря 2021».

По словам сотрудников парка, после обнаружения камня специалисты обработали поцарапанную поверхность, но полностью восстановить древний петроглиф уже вряд ли удастся.

Точное местонахождение испорченного артефакта держится в строгом секрете, чтобы уберечь его от других вандалов и любопытных туристов. Сообщается, что с 2015 года в парке Биг-Бенд, который занимает 3,2 тыс. квадратных километров, было зафиксировано более 50 случаев вандализма.

Кстати, нанесение ущерба парковым ресурсам приравнивается к порче древних культурных объектов и считается федеральным преступлением. Вандалам, которые испортили петроглиф, может грозить штраф до нескольких сотен тысяч долларов или даже тюремное заключение.

Напомним, в начале января вандалы на Сицилии испортили природную достопримечательность Скала-дей-Турки.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь