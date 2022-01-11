В США вандалы испортили наскальные рисунки древних индейцев

В начале января сотрудники национального парка Биг-Бенд в Техасе опубликовали в соцсетях снимок камня с древним петроглифом, который в конце декабря был практически уничтожен туристами. Поверх узоров, которые были созданы коренными народами Америки от 4 до 8,5 тыс. лет назад, неизвестные вандалы нацарапали свои имена «Адриан», «Ариэль», «Исаак» и «Норма» и дату «26 декабря 2021».
По словам сотрудников парка, после обнаружения камня специалисты обработали поцарапанную поверхность, но полностью восстановить древний петроглиф уже вряд ли удастся.
Точное местонахождение испорченного артефакта держится в строгом секрете, чтобы уберечь его от других вандалов и любопытных туристов. Сообщается, что с 2015 года в парке Биг-Бенд, который занимает 3,2 тыс. квадратных километров, было зафиксировано более 50 случаев вандализма.
Кстати, нанесение ущерба парковым ресурсам приравнивается к порче древних культурных объектов и считается федеральным преступлением. Вандалам, которые испортили петроглиф, может грозить штраф до нескольких сотен тысяч долларов или даже тюремное заключение.
Напомним, в начале января вандалы на Сицилии испортили природную достопримечательность Скала-дей-Турки.