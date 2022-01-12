17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые объяснили формирование огромных циклонов на Юпитере
Они имеют сходство с океанскими вихрями, происходящими на Земле.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего внимательно изучили снимки Юпитера, сделанные зондом NASA «Юнона», и заметили, что циклоны в плотной атмосфере газового гиганта похожи на океанские вихри, происходящие на Земле.
Ведущий автор исследования, физик-океанограф Лия Сигельман, вместе с коллегами проанализировала массив инфракрасных изображений, на которых запечатлена северная полярная область Юпитера со скоплением полярных вихрей, и создала модель формирования циклонов.
Отслеживая движение облаков между изображениями, исследователи смогли рассчитать скорость и направление ветра. Затем команда интерпретировала инфракрасные изображения с точки зрения толщины облаков. Оказалось, что горячие области, видимые на снимках, соответствуют тонким облакам, через которые можно глубже заглянуть в атмосферу Юпитера, а холодные регионы представляют собой плотный облачный покров.
Эти результаты дали исследователям ключ к разгадке движения потоков энергии в атмосфере газового гиганта. Модель показала, что быстро поднимающийся воздух внутри облаков действует как источник энергии, который подпитывает большие вихри и крупные циркумполярные и полярные циклоны.
Исследователи отмечают, что постижение энергетической системы Юпитера может помочь понять физические механизмы, действующие и на нашей планете, и выделить некоторые «энергетические маршруты», которые также могут существовать на Земле.
Екатерина Гура