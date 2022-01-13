15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы открыли экзопланету с необычной орбитой
Она вращается вокруг красного карлика, а температура на ней кардинально меняется в течение 35 дней.
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Исследователи из Бернского университета в Швейцарии под руководством Николь Шанче обнаружили новую экзопланету с очень необычной «вытянутой» орбитой, двигаясь по которой, планета отклоняется от окружности почти в 30 раз сильнее, чем Земля. По словам специалистов, это самая вытянутая траектория, которую когда-либо фиксировали вокруг «холодной» звезды.
Новая экзопланета, находящаяся за пределами Солнечной системы, получила название TOI-2257 b. Она делает оборот вокруг своей звезды — красного карлика за 35 дней. Из-за эллиптической орбиты температура на планете за эти несколько недель меняется от −80 до +100 градусов по Цельсию.
Ученые выяснили, что планета TOI-2257 b вращается вокруг холодной звезды на достаточно близком расстоянии в «обитаемой зоне». Это означает, что там может быть вода, а значит, и потенциальная жизнь.
Однако дальнейшие исследования показали, что эта планета газообразная и похожа на Нептун. Там высокое атмосферное давление, что не очень способствует появлению жизненных форм. TOI-2257 b имеет в 2,2 раза больший радиус, чем Земля, и массу, в 5,45 раз превышающую земную. Ученые отмечают, что необычная траектория движения планеты может быть обусловлена наличием поблизости еще не открытой планеты-гиганта, которая влияет на TOI-2257 b своей гравитацией.
Подобные TOI-2257 b экзопланеты невозможно обнаружить в телескоп напрямую. Астрономы идентифицировали небесное тело методом транзитной фотометрии — когда планета проходит на фоне своей звезды, у последней уменьшается яркость. Благодаря этому ученые могут измерить точный орбитальный период планеты.
Используя другие наблюдения, астрономы могут определить диаметр, плотность планеты и даже состав атмосферы. Экзопланета TOI-2257 b была обнаружена с помощью наблюдений с космического телескопа TESS от NASA, а затем ее характеристики и орбиту рассчитали в мексиканской обсерватории SAINT-EX.
Ученые намерены продолжить наблюдения и изучение планеты TOI-2257 b. Они также надеются получить новые данные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Екатерина Гура