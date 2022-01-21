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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Задержалась в Сибири: 19-летняя пилот из Бельгии установила «кругосветный» рекорд

Она стала самой юной женщиной в истории, которая облетела вокруг света в одиночку.

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19-летняя Зара Резерфорд из Бельгии стала самым юным пилотом в истории среди женщин, который облетел вокруг света в одиночку.

Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев на самолете 52 тысячи километров. За период с 18 августа 2021 года по 20 января 2022 года Зара пересекла воздушное пространство 41 страны и 5 континентов, сообщает официальный сайт Книги рекордов. На протяжении всего путешествия Заре не разрешалось летать ночью.

Резерфорд побила рекорд американки Шаесты Вайз, которой было 30 лет, когда она совершила одиночный кругосветный полет в 2017 году. Зара также стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие на сверхлегком самолете. Среди мужчин самый «юный» рекорд принадлежит Трэвису Ладлоу, который облетел вокруг света в 18 лет.

Полет девушки не обошелся без проблем. Стартовав на самолете Shark Aero, Зара предполагала, что ее путешествие займет примерно три месяца. Однако проблемы с визами и погодой задержали ее еще на 8 недель. Дольше всего девушке пришлось «простаивать» на Аляске и в Сибири.

«Я бы сказала, что труднее всего было лететь над Сибирью — было очень холодно. На земле было минус 35 градусов по Цельсию», — сказала Резерфорд на пресс-конференции в четверг. Заре пришлось дожидаться «окна» с хорошей погодой, чтобы продолжить путешествие.

Она также была вынуждена совершить незапланированную посадку в Реддинге, штат Калифорния, из-за плохой видимости в результате лесных пожаров.

Зара впервые начала самостоятельно управлять самолетом, когда ей было 18 лет.

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