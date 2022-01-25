16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина из Африки прилетел в Нидерланды в отсеке шасси самолета
Он провел там одиннадцать часов и не только остался жив, но и не пострадал.
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Королевская военная полиция Нидерландов в воскресенье, 23 января, задержала в амстердамском аэропорту Схипхол безбилетного пассажира, прилетевшего из Южной Африки в отсеке шасси грузового самолета.
Мужчина, чье имя, возраст и национальность не уточняются, тайно пробрался в грузовой Boeing 747 рейса Cargolux Italia, который следовал из Йоханнесбурга, ЮАР, в Амстердам, Нидерланды, и сделал остановку в Найроби, Кения.
Пока неизвестно, откуда именно прилетел безбилетный пассажир, но в полиции склоняются к версии, что он пробрался в самолет еще в аэропорту Йоханнесбурга.
То, что «заяц» остался жив — невероятная удача. Обычно безбилетные пассажиры погибают на высоте из-за холода и нехватки кислорода, кроме того, многие из них падают с высоты при взлете или во время полета. Однако африканец не только выжил, но и не пострадал. Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины незначительное переохлаждение и слабость. Несмотря на стабильное состояние нелегала доставили в больницу для обследования. Позже его отправят в центр для беженцев, где проверят его статус и решат, нуждается ли он в убежище.
Отметим, что похожий случай произошел в США в ноябре 2021 года, когда 26-летний гражданин Гватемалы незаконно прилетел в Майами в отсеке шасси. Он также чудом не пострадал. Но общая статистика не такая оптимистичная. По информации Федерального управления гражданской авиации США, всего с 1947 года во всем мире 129 человек пытались улететь на самолете в отсеке шасси или других частях. Выжили из них только 29.
Екатерина Гура