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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Просроченная книга вернулась в школьную библиотеку спустя 43 года

Бывший ученик вернул ее по почте вместе с извинениями.

Сотрудники американской средней школы Bandys в Катобе, штат Северная Каролина, в конце января на своей странице в Facebook сообщили о том, что к ним вернулась книга, взятая из библиотеки в 1979 году. В своем посте они рассказали, что учебник «Основные сцепления и трансмиссии» 43 года назад взял бывший ученик школы Бретт Оллред, который и вернул издание, прислав его по почте вместе с пояснительным письмом.

Оллред написал, что искренне сожалеет о том, что вернул книгу так поздно и «потенциально лишил студентов образования, которое можно было получить с помощью этого учебника». Он отметил, что эта книга в течение многих лет была его самым любимым чтивом и именно благодаря ей он выбрал свою профессию и стал владельцем успешного бизнеса в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования.

Напомним, что в ноябре 2021 года в американская публичная библиотека города Бойсе в американском штате Айдахо также получили «привет из прошлого». Спустя 110 лет к ним вернулась книга «Новые хроники Ребекки» писательницы Кейт Уиггин.

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