Дрессированные вороны будут очищать шведский город от мусора

Весной 2022 года в шведском городе Сёдертелье будет запущен необычный пилотный проект по уборке улиц с помощью ворон. Идея проекта принадлежит шведскому стартапу Corvid Cleaning, сотрудники которого обучают диких птиц собирать окурки и мелкий мусор, а затем обменивать их на еду в специальных автоматах.
Основатель компании Кристиан Гюнтер-Ханссен отмечает, что вороны были выбраны, так как они являются очень умными и легко обучаемыми птицами. Кроме того, они быстро учатся друг у друга, так что проект, вероятно, будет в будущем развиваться самостоятельно. Отметим, что похожие проекты уже существуют в Нидерландах и Франции.
Согласно данным фонда Keep Sweden Tidy, ежегодно на улицах Швеции оставляют более миллиарда окурков. Это примерно 62 процента всего мусора.
По словам автора проекта Corvid Cleaning, уборка улиц с помощью ворон поможет местному бюджету сэкономить не менее 75% расходов, связанных с уборкой окурков.
Сообщается, что если проект окажется успешным, то его запустят на постоянной основе сразу в нескольких регионах Швеции. Гюнтер-Ханссен заявил, что не сомневается в своих крылатых сотрудниках, но отметил, что, к сожалению, ворон научить подбирать окурки оказалось легче, чем научить людей не бросать их на землю, пишет издание The Local.