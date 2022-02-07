12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В пустыне ОАЭ появится крупнейшая в мире скульптура
Инсталляция будет представлять собой гигантскую пирамиду из разноцветных стальных бочек.
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В пустыне Лива в 160 километрах от Абу-Даби в ОАЭ в ближайшем будущем появится самая большая в мире современная скульптура. Проект под названием «Мастаба» (Mastaba) был придуман в 1977 году американским художником Христо Явашевым и его женой Жанной-Клод де Гийебон, которых уже нет в живых.
Работа представляет собой гигантскую пирамиду из 410 тысяч разноцветных стальных бочек, которые выглядят как красочная мозаика в стиле исламской архитектуры. Высота конструкции составит 150 метров, а длина — 300 метров, так что по размерам инсталляция будет превышать Великую пирамиду в Гизе, пишет издание ArchDaily.
Сообщается, что сейчас скульптура находится в стадии разработки, а для ее реализации понадобится минимум три года. Фотографии и эскизы проекта «Мастаба» представлены на выставке «Портрет нации II», которая проходит в Абу-Даби.
Известно, что реализовывать идею будет Владимир Явашев, племянник Христо, а скульптура станет единственным постоянным произведением Христо и Жанны-Клод и их последним проектом.
Напомним, что супруги Христо Явашев и Жанна-Клод Гийебон прославились своими масштабными проектами с использованием ткани. В 1972 году они перекрыли оранжевым занавесом ущелье в Колорадо, а в 1995 году задрапировали белой тканью фасад немецкого Рейхстага. В 2016 году Явашев создал проект под названием «Плавающие тропы». Он представлял собой две тысячи скрепленных между собой пластиковых кубов, обернутых в ярко-желтый нейлон, и соединяющих острова Сан-Паоло и Монте-Изола на озере Изео с материком. Жанна Клод умерла в 2009 году, Христо Явашев — в 2020 году.
Екатерина Гура