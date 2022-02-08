День науки: что сделали российские ученые за год

Российские ученые разработали газоанализатор с необычной миссией. Он может искать месторождения нефти, определяя концентрацию метана в воздухе. Легкий компактный прибор можно поместить на беспилотник, автомобиль, электромобиль или робот.
Российские ученые обнаружили на Марсе область с залежами льда. Открытие было сделано по результатам анализа данных российского прибора FREND на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO. Область со льдом находится практически в центре Долины Маринера.
Ученые российского Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно использовать вместо прививок для профилактики коронавируса. Полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
Российские ученые выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин. Их исследования показали, что коронавирусная инфекция действительно снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Команда исследователей из Российского квантового центра, Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ представила сверхчувствительный твердотельный магнитометр для измерения электрической активности головного мозга. Система, построенная на основе квантового сенсора, имеет более высокую чувствительность и дает возможность регистрировать даже слабые или глубинные электрические источники головного мозга. Устройство позволит в разы снизить стоимость магнитоэнцефалографии.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали тест, который помогает выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат. Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».
Учёных из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН предложили наносить на алмазы при помощи лазера невидимых при обычном освещении объёмных фотолюминесцентных меток. Из них можно сформировать уникальный рисунок, штрихкод или QR-код, который позволит идентифицировать каждый алмаз и защитить его от подделки.
Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») предложили использовать медуз Азовского моря в качестве сырья для приготовления пищевых продуктов. Оказывается, что белки медуз включают необходимые человеку аминокислоты. Кроме того, в медузах есть макро- и микроэлементы, такие как железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие, также нужные человеку. В настоящее время ученые разрабатывают технологии приготовления из медуз супов, салатов, крекеров и мармелада.
Российский Фонд перспективный исследований создал устройство, которое улавливает даже незначительные концентрации веществ. Небольшой чип может распознать у человека рак, диабет или туберкулез по выдыхаемому воздуху.
Известно, что вещество бетулин, благодаря которому кора березы имеет белый цвет, оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, противопаразитарное и противовирусное действие. Но лекарственные препараты на основе бетулина не были разработаны, поскольку он плохо усваивается организмом. Группе российских ученых удалось прикрепить к концу молекулы бетулина фрагмент пиридина, что повысило его усваиваемость. Такой «натуральный» антибиотик поможет бороться с проблемой растущей устойчивости бактерий к обычным антибиотикам.