16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: на Земле существовали супергоры невероятного размера
Они сыграли ключевую роль в эволюции флоры и фауны.
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Ученые обнаружили доисторические «супергоры», которые простирались больше, чем на 7 тысяч километров и затмевали современные Гималаи.
Ранее неизвестный горный массив под названием «супергоры Нуна» существовал на древнем суперконтиненте Колумбия (Нуна) 1,8−2 млрд лет назад, говорится в новом исследовании. Он объединял массивы суши, ставшие затем Южной Америкой, Африкой, Евразией и Австралазией. По высоте эти горы примерно соответствовали Гималаям, а по длине превосходили их почти на 2,5 тыс. км.
Время существования этих гор совпало с важными эволюционными изменениями, говорят ученые. Вероятно, они сыграли свою роль в развитии жизни на Земле. В частности, горообразование усилило эрозию и отложение осадка, что помогло жизненно важным веществам, таким как фосфор, попасть в древние океаны Земли.
В океанах фосфор, который является питательным веществом для водорослей и цианобактерий, был «подхвачен» этими ранними формами жизни, и они начали активно производить кислород. Все это привело к увеличению содержания кислорода на Земле — ключевого условия для сущестования большинства живых существ.
Формирование Трансгондвансой супергоры совпало с ключевым моментом в эволюции жизни на Земле — кембрийским взрывом, который произошел между 541 и 530 миллионами лет назад. В это время на Земле появились принципиально новые существа — хордовые, членистоногие, моллюски и иглокожие.
Ученые считают, что эрозия Трансгондвансой супергоры, как и в случае с супергорами Нуна, привела к резкому увеличению уровня кислорода в атмосфере и, как результат, стремительной эволюции фауны.
Анна Лысенко