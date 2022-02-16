11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Остаток взорвавшейся звезды показали на фото
Космическая обсерватория IXPE прислала первый снимок.
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Астрономы NASA получили необычный рентгеновский снимок Кассиопеи А — остатка сверхновой в созвездии Кассиопея, которая вспыхнула в XVII веке на расстоянии в 11 тыс. световых лет от Земли.
«Портрет» интригующего объекта прислала космическая обсерватория IXPE, которая была запущена 9 декабря 2021 года для изучения рентгеновского излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
Ударные волны взрыва сверхновой нагрели окружающий газ до высоких температур и ускорили частицы космических лучей, образовав облако, которое светится в рентгеновском свете.
В разных странах это явление трактовали как небесное знамение. Например, в Англии «полуденную звезду» считали предвестницей рождения короля Карла II.
Фотография Кассиопеи А — это первый «рабочий» снимок, отправленный IXPE. Другие телескопы уже изучали этот объект, но IXPE позволит ученым исследовать ее по-новому.
В частности, астрономы смогут измерить поляризацию излучения. Это способ наблюдения за ориентацией рентгеновского света при его перемещении в пространстве. Поляризация света содержит ключи к среде, в которой возник свет. Инструменты IXPE также измеряют энергию, время прибытия и положение на небе рентгеновских лучей от космических источников.
Анна Лысенко