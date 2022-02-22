16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили, что мозг космонавтов «перестраивается» в космосе
Эти изменения остаются и после приземления.
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После длительного пребывания в космосе в мозгу космонавтов происходят смещения жидкости, а сама его форма меняется.
Эти изменения могут продолжаться еще месяцы после возвращения человека на Землю, выяснили Европейское космическое агентство и «Роскосмос» в совместном исследовании.
Международная исследовательская группа изучила мозг 12 мужчин-космонавтов незадолго до и после их полетов на Международную космическую станцию. Они также наблюдали мозг этих же космонавтов через семь месяцев после возвращения на Землю. Все полеты длились в среднем 172 дня.
Используя трактографию как метод 3D-визуализации структур и связей внутри мозга, ученые заметили, что из-за сдвига жидкостей эти структуры изменили форму, особенно в мозолистом теле, которое представляет собой большой пучок нервных волокон, а серое и белое вещества увеличились.
Как оказалось, боковые желудочки, расположенные немного ниже мозолистого тела, в которых вырабатывается и хранится спинномозговая жидкость, расширились, и это сместило нервную ткань.
Исследователи также обнаружили изменения в нейронных связях между несколькими двигательными центрами мозга, где инициируются команды для движений. В невесомости специфика движений космонавтов совершенно другая, поэтому мозг начинает перестраиваться. Все эти изменения сохранились в мозге космонавтов и спустя 7 месяцев после приземления.
«Наше исследование показывает, что мы должны принимать контрмеры, чтобы быть уверенными, что сдвиги жидкости и изменения формы мозга будут остановлены в определенных пределах», — пишут исследователи.
Анна Лысенко