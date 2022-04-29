11:35 (мск), источник: Daily Storm
ФСБ впервые опубликовала показания личного пилота Гитлера о его самоубийстве
Лидер Третьего рейха и его супруга Ева Браун совершили суицид 30 апреля 1945 года.
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ФСБ впервые опубликовала справку из дела и показания личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура. Командир «эскадрильи фюрера», в частности, описал, как начал работать на Гитлера, как немецкий лидер опасался предательства в ближайшем окружении и, наконец, последний разговор с ним в стенах фюрербункера в Берлине.
Так, из показаний следует, что 30 апреля 1945 года, в день своего самоубийства, Гитлер подошел к Бауру и сказал: «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда. Где ваши самолеты?».
Личный пилот ответил Гитлеру, что самолеты находятся в Рехлине (еще одно название — Лерц), и призвал фюрера не совершать самоубийство, потому что «тогда все развалится через несколько часов».
Гитлер ответил Бауру, что назначил своим преемником гроссадмирала Карла Деница. По словам Гитлера, немецкие солдаты «не могут и не хотят больше держаться», и для него это невыносимо. Он также выразил опасение, что Красная армия может применить усыпляющий газ и взять его живым.
Баур в своих показаниях описал перемены во внешности Гитлера в последние месяцы Второй мировой войны. Фюрер очень постарел и осунулся, его руки дрожали, и для личного пилота было ясно, что Гитлер принял решение покончить с собой. О том, что фюрер совершил суицид, Баур узнал от офицеров СС.
Помимо Гитлера, самоубийство совершила его супруга Ева Браун. 2 мая 1945 года советские войска схватили Баура и других членов окружения Гитлера — начальника личной охраны фюрера Ганса Раттенхубера, старшего камердинера Гейнца Линге, личного адъютанта Отто Гюнше и некоторых других. В 1950 году советский военный трибунал приговорил Баура к 25 годам лагерей, однако уже через пять лет его передали ФРГ в качестве неамнистированного преступника и освободили.