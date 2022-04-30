В России за сутки зарегистрировали 7363 случая COVID-19

Регионы—лидеры по заболеваемости:
Умерли за сутки 157 заболевших, это на 4 меньше предыдущего показателя (161). Выздоровели 11 022 человека, на 0,17% меньше, чем за предшествующие сутки (11 041).
Регионы—лидеры по смертности:
По данным оперштаба, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета снизился с 43,7% до 42,9%. В Москве показатель составляет 35,7%, тогда как 22 апреля он был 37,1%. Глава Минздрава России Михаил Мурашко прогнозирует, что в мае-июне рост заболеваемости коронавирусом в стране будет высоким. Министр призвал граждан ревакцинироваться, так как коллективный иммунитет снижается.