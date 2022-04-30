В музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12Космический размах: главные прорывы года
11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки зарегистрировали 7363 случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7363 случая заражения коронавирусом. Это на 4,5% меньше, чем накануне (7710). Число суточных госпитализаций составило 2574 — на 0,62% меньше, чем вчера (2558).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:08 (мск)За сутки в Москве от COVID-19 вылечились 616 пациентов
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по заболеваемости:

  • Санкт-Петербург — 492,
  • Москва — 485,
  • Московская область — 301,
  • Свердловская область — 239,
  • Волгоградская область — 224.

Умерли за сутки 157 заболевших, это на 4 меньше предыдущего показателя (161). Выздоровели 11 022 человека, на 0,17% меньше, чем за предшествующие сутки (11 041).

Регионы—лидеры по смертности:

  • Москва — 18,
  • Санкт-Петербург — 14,
  • Пензенская область — 7,
  • Воронежская область — 6,
  • Республика Башкортостан и Омская область — по 5.

По данным оперштаба, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета снизился с 43,7% до 42,9%. В Москве показатель составляет 35,7%, тогда как 22 апреля он был 37,1%. Глава Минздрава России Михаил Мурашко прогнозирует, что в мае-июне рост заболеваемости коронавирусом в стране будет высоким. Министр призвал граждан ревакцинироваться, так как коллективный иммунитет снижается.

Ксения Аскерова

Справка
Когда в России будет новая волна COVID-19. Что важно знатьВесной в России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом регионы стали снимать ограничения. Тем не менее опрошенные РБК эксперты не исключают, что летом может начаться очередная волна заболеваемости COVID-19
 Набиуллина сообщила, когда экономику РФ ожидает самое тяжелое время
Песков раскритиковал закон США о передаче Украине арестованных активов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь