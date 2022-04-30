Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он журналистам.
По словам министра, нужно не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае прошлого года в оборот вошла четвертая отечественная вакцина «Спутник Лайт».
В августе 2021 года Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону-Н», а в ноябре регистрацию получила первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков «Гам-КОВИД-Вак М». Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА «Конвасэл».