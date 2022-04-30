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08:03 (мск), источник: © РИА Новости

Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

ЯКУТСК, 30 апр — РИА Новости. В июне высок риск всплеска заболеваемости COVID-19, чтобы не было новой волны, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он журналистам.

По словам министра, нужно не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае прошлого года в оборот вошла четвертая отечественная вакцина «Спутник Лайт».

В августе 2021 года Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорону-Н», а в ноябре регистрацию получила первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков «Гам-КОВИД-Вак М». Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА «Конвасэл».

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