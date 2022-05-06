Представитель Чубайса подтвердил его визиты в Израиль и Турцию

«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сообщил представитель Анатолия Чубайса.
«Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — заявил представитель Чубайса.
Представитель бывшего гендиректора «Роснано» также сообщил, что «все попытки приписать Чубайсу появление каких-либо новых медийных ресурсов, в том числе в мессенджере Telegram, являются фейком».
22 марта, по информации «Ъ», Анатолий Чубайс был замечен в Стамбуле. 28 апреля ТАСС со ссылкой на источник в окружении Анатолия Чубайса сообщил, что экс-глава «Роснано» находится в Италии и не планирует возвращаться обратно в Россию.
5 мая Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что, по его данным, господин Чубайс 4 мая прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. По словам очевидцев, бывший гендиректор «Роснано» мог прилететь ночным рейсом из Италии.
Анатолий Чубайс занимал должность генерального директора «Роснано» с 2008 по 2020 год. В конце марта 2022 года господин Чубайс уволился с должности спецпредставителя президента, которую занимал с декабря 2020 года.