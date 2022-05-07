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17:32 (мск), источник: Газета.Ру

Талибы ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане

Талибы (организация запрещена в России) официально ввели ношение хиджабов для женщин по всему Афганистану, передает РИА «Новости».

Источник: AFP 2022

«Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)», — говорится в заявлении министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Уточняется, что женщины, работающие в госорганах и не соблюдающие правило ношения хиджаба, будут уволены. Также к отстранению от должности подлежат мужчины, чьи жены и дочери не носят хиджаб.

В министерстве подчеркнули, что женщине предпочтительно облачаться в бурку — одежду в полный рост, которая закрывает даже глаза.

Ранее сообщалось, что женщины из делегации «Талибана» (организация запрещена в России) попросили убежища в Норвегии.

После прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года представители «Талибана» ввели ряд ограничений в отношении женщин. Так, они ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него создали министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Также талибы ограничили доступ девочек в школы в большинстве афганских провинций, ввели раздельные дни обучения для мужчин и женщин и раздельное посещение парков, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин.

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